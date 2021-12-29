Розовые туфли с бантиками – самая популярная инстаграмная обувь: стильные фото

Инстаграм буквально заполонили розовые туфли с объемными бантиками от бренда Jimmy Choo. Сначала их примерила амбассадорка бренда Хейли Бибер, а впоследствии и ведущие fashion-инфлюэнсеры.

Эффектные сатиновые туфли яркого розового и других цветов появились в новой коллекции 2021 года. Ранее племянница Джимми Чу Сандра Чой обратилась к асимметрии, создав идентичную пару обуви в виде босоножек. Бантики из сетчатого кронолина на босоножках настолько всех захватили, что в новой коллекции появились уже туфли.

Интересно В чем встречать Новый год: блестки, бахрома, шелк и другие варианты от знаменитых модниц

В киевском ЦУМе "инстаграмная" обувь стоит 29 тысяч гривен, представленная в черном цвете.

А вот модницам очень полюбились туфли в розовом цвете, которые напоминают обувь Барби. Эффектную пару обуви примерила на себе фешиониста Тиффани Хсу, немка Соня Лисон, Леони Анне и многие другие.

Лондонский бренд Jimmy Choo в 90-х годах выбирала принцесса Диана. Обувь и аксессуары известной марки до сих пор появляются в звездных гардеробах. Гламурные, изысканные и одновременно практичные туфли или босоножки, всегда уместны на вечеринках.

Jimmy Choo смело использует большие пряжки, камни и насыщенные цвета, оживляя ими классические модели обуви, сумок и аксессуаров, а модные инфлюенсеры радушно подхватывают яркий тренд, создавая роскошные образы.

Стильные туфли Jimmy Choo / Фото из инстаграма инфлюенсерок

Стильные туфли Jimmy Choo / Фото из инстаграма инфлюенсерок

Стильные туфли Jimmy Choo / Фото из инстаграма инфлюенсерок

Стильные туфли Jimmy Choo / Фото из инстаграма инфлюенсерок

Стильные туфли Jimmy Choo / Фото из инстаграма инфлюенсерок