Ефектні сатинові туфлі яскравого рожевого та інших кольорів з’явилися в новій колекції 2021 року. Раніше племінниця Джиммі Чу Сандра Чой звернулася до асиметрії, створивши ідентичну пару взуття у вигляді босоніжок. Бантики із сітчастого кроноліну на босоніжа настільки всіх захопили, що у новій колекції з’явилися вже туфлі.

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У київському ЦУМі "інстаграмне" взуття коштує 29 тисяч гривень, представлене у чорному кольорі.

А от модницям дуже полюбилися туфлі в рожевому кольорі, які нагадують взуття Барбі. Ефектну пару взуття приміряла на собі фешіоніста Тіффані Хсу, німкеня Соня Лісон, Леоні Ганне та багато інших.

Лондонський бренд Jimmy Choo у 90-х роках обирала принцеса Діана. Взуття та аксесуари відомої марки досі з'являються у зіркових гардеробах. Гламурні, вишукані та одночасно практичні туфлі чи босоніжки, завжди доречні на вечірках.

Jimmy Choo сміливо використовує великі пряжки, каміння та насичені кольори, оживляючи ними класичні моделі взуття, сумок та аксесуарів, а модні інфлюенсери радо підхоплюють яскравий тренд, створюючи розкішні образи.



Стильні туфлі Jimmy Choo / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Стильні туфлі Jimmy Choo / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Стильні туфлі Jimmy Choo / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Стильні туфлі Jimmy Choo / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Стильні туфлі Jimmy Choo / Фото з інстаграму інфлюенсерок