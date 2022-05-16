Розовая панама – тренд весны: где купить знаковый головной убор фронтмена группы Kalush Orchestra

Розовая панама фронтмента группы Kalush Orchestra набирает популярности в сети. Этот головной убор – знаковая изюминка образа Олега Псюка, поэтому теперь украинцы также хотят получить панаму розового цвета.

Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине победу. Поклонницы со всей Украины не только напевают легендарную песню, но и хотят показать свою привязанность к группе розовой панамой.

К теме В сине-желтых цветах: Роксоляна Шимчук показала запасной образ для Олега Псюка на Евровидение

После феерической победы Украины на Евровидении украинцы хотят приобрести себе в память розовую панаму, в которой Олег Псюк покорил сцену в итальянском городе Турин.



Розовая панама Олега Псюка стала трендом после победы на Евровидении

Впрочем, розовая панама – это визитка группы. Фронтмен Kalush Orchestra носил его с самого начала создания группы. Он одевал ее на концерты, на записи видеоклипов, выходил в панаме в инстаграм-сторез к поклонникам. В этом головном уборе он участвовал в Национальном отборе, а также отправился за победой на Евровидение.



Розовая панама Олега Псюка стала трендом после победы на Евровидении

В интервью изданию The Village Ukraine еще два года назад Олег Псюк рассказал, что купил панаму на секонд-хенде, а изюминкой его образов она стала совершенно случайно.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю времени я уговаривал девушку, чтобы купить панаму. Она продала мне ее за 600 гривен. Я в благодарность подарил ей куртку от молодежного бренда Staff", – отметил Олег Псюк .



Розовая панама Олега Псюка стала трендом после победы на Евровидении

В коллекции фронтмена группы есть немало розовых панов. Чаще всего он появляется в головном уборе от итальянского спортивного бренда Ellesse, но команда бренда также выпустила мерч, поэтому теперь поклонники имеют возможность приобрести розовую панаму с надписью Kalush Orchestra. Стоит такое изделие 500 гривен. Что интересно, панамку от калушской группы хотят приобрести не только украинцы, но и поклонники группы за рубежом. В комментариях спрашивают за доставку поклонники из Великобритании, Литвы, Италии и даже Таиланда.

В розовой панаме уже даже успел сделать фото знаменитый кот Бандера. Кроме того, многие бренды добавляют розовую панаму в свою фирменную эмблему.

Да, теперь вы можете увидеть креативную заставку профиля 24 канала в фейсбуке, инстаграмме и телеграмм-канале.



Креативная эмблема 24 канала / Фото из фейсбука

К такой инициативе также присоединились "Киевстар" и "Укрпочта". Фронтмет группы Kalush Orchestra не побоялся на 200-миллионную аудиторию Евровидения заявить о Мариуполе и спасении бойцов из "Азовстали", несмотря на их дисквалификацию на конкурсе. Впрочем, участников не отстранили и дали возможность посоревноваться за победу.

Теперь "Укрпочта" заявила, что выпустит марки, посвященные победе Kalush на "Евровидении-2022. Конечно, на марке изображена легендарная панама Олега Псюка на сине-желтом фоне с черным заводом "Азовсталь", в котором находятся раненые военные и гражданские.



Марка от "Укрпочты" с розовой панамой Олега Псюка