Гурт Kalush Orchestra із піснею "Stefania" приніс Україні перемогу на Євробаченні. Шанувальниці зі всієї України не лише наспівують легендарну пісню, але й хочуть показати свою прихильність гурту рожевою панамою.

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Після феєричної перемоги України на Євробаченні, українці хочуть придбати собі на згадку рожеву панаму, в якій Олег Псюк підкорив сцену в італійському місті Турин.



Рожева панама Олега Псюка стала трендом після перемоги на Євробаченні

Втім рожева панама – це візитівка гурту. Фронтмен Kalush Orchestra носив її з самого початку створення гурту. Він одягав її на концерти, на записи відеокліпів, виходив у панамі в інстаграм-сторіз до шанувальників. У цьому головному уборі він брав участь в Національному відборі, а також відправився в ній за перемогою на Євробачення.



Рожева панама Олега Псюка стала трендом після перемоги на Євробаченні

В інтерв’ю виданню The Village Ukraine ще два роки тому Олег Псюк розповів, що купив панаму на секонд-хенді, а родзинкою його образів вона стала зовсім випадково.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для знімань кліпу. Після того почав носити постійно, вона стала невід’ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі й написав їй. Тиждень часу я вмовляв дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 гривень. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіжного бренду Staff", – зазначив Олег Псюк.



Рожева панама Олега Псюка стала трендом після перемоги на Євробаченні

У колекції фронтмена гурту є чимало рожевих панам. Найчастіше він з’вляється у головному уборі від італійського спортивного бренду Ellesse, втім команда бренду також випустила мерч, тож тепер прихильники мають можливість придбати рожеву панаму з надписом Kalush Orchestra. Коштує такий виріб 500 гривень. Що цікаво, панамку від калуського гурту хочуть придбати не лише українці, але й шанувальники гурту за кордоном. В коментарях питаються за доставку прихильники з Великої Британії, Литви, Італії та навіть Таїланду.

У рожевій панамі вже навіть встиг зробити фото знаменитий кіт Бандера. Окрім того, чимало брендів додають рожеву панаму до своєї фірмової емблеми.

Так, тепер ви можете побачити креативну заставку профілю 24 каналу у фейсбуці, інстаграмі та телеграм-каналі.



Креативна емблема 24 каналу / Фото з фейсбуку

До такої ініціативи також долучився "Київстар" та "Укрпошта". Фронтмет гурту Kalush Orchestra не побоявся на 200-мільйонну аудиторію Євробачення заявити про Маріуполь та порятунок бійців з "Азовсталі" попри їхню дискваліфікацію на конкурсі. Втім учасників не відсторонили та дали можливість позмагатися за перемогу.

Тепер "Укрпошта" заявила, що випустить марки, присвячені перемозі Kalush на "Євробаченні-2022. Звісно, на марці зображена легендарна панама Олега Псюка на синьо-жовтому тлі з чорним заводом "Азовсталь", в якому перебувають поранені військові та цивільні.



Марка від "Укрпошти" з рожевою панамою Олега Псюка