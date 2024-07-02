Роковая женщина: Рози Хантингтон-Уайтли поразила готическим образом от Dolce & Gabbana

В Сардинии состоялось ежегодное событие Dolce & Gabbana Alta Moda, которое длится 3 дня и собирает на этой феерии известных знаменитостей и поклонников бренда. В Италию прилетела Рози Хантингтон-Уайтли и продемонстрировала интересный аутфит.

На красивое событие основатели бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана собирают гостей, чтобы показать новые ювелирные изделия и два показа – Alta Moda (женские) и Alta Sartoria (мужские). Британка Рози Хантингтон-Уайтли известна своим безупречным вкусом, поэтому продемонстрировала красивый look.

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Драматический образ Рози Хантингтон-Уайтли

Модель и инфлюенсер, которая обожает минималистичные наряды и светлые цвета, на этот раз решила показать чувственность и изящество бренда благодаря драматическому черному платью-колонке из коллекции Alta Moda, вдохновленную будуаром из весенней коллекции 2024 года.

Длинное платье длины макси создано из черного кружева. Корсетный верх платья удачно подчеркнул фигуру и зону декольте. На низ Рози надела черное белье на высокой посадке, поэтому прозрачный кружевной материал еще и позволил сделать Рози акцент на длинных ногах.

Свой образ инфлюенсерка дополнила колье на шее с большим крестом, серьгами и накинула сверху многометровую тюлевую накидку, которая добавила аутфиту определенной готичности. Красавица завязала волосы в пучок и нанесла на лицо эффектный макияж.

37-летнюю британскую модель смело можно назвать иконой стиля. Она постоянно очаровывает сеть роскошными образами и показывает, как можно стильно и эффектно одеваться.