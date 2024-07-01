Фотографы заметили звезду в Нью-Йорке, когда она спешила на ужин в один из ресторанов. Блондинка наслаждалась едой в итальянском заведении вместе с коллегами по фильму "Покинь, если любишь" Изабелой Феррер и Хасаном Минхаджем. На встречу Блейк Лайвли надела безупречный денимовый наряд.

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Красивый образ Блейк Лайвли

Известная актриса вышла в свет в джинсовом мини-платье из шамбре приталенного кроя с глубоким декольте. Платье было украшено блестящими пайетками, которые мерцали под вспышками камеры.

Сверху Блейк Лайвли надела джинсовое пальто длины макси, которое почти достигало тротуара. Безупречный аутфит звезда довершила минималистичной сумкой Chanel через плечо с джинсовыми деталями и большим золотым логотипом.

Аутфит блондинка дополнила массивной золотой цепочкой и рядом золотых колец. Ее образ дополняли серебристые босоножки на каблуках, инкрустированные камнями. Свой образ Блейк Лайли довершила кудрявыми волосами и естественным макияжем.



Стильный образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Добавим, что новый фильм с актрисой в главной роли "Покинь, если любишь" в украинских кинотеатрах выйдет уже 8 августа.