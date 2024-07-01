Фотографи помітили зірку у Нью-Йорку, коли вона поспішала на вечерю в один із ресторанів. Білявка насолоджувалася їжею в італійському закладі разом з колегами з фільму "Покинь, якщо кохаєш" Ізабелою Феррер і Хасаном Мінхаджем. На зустріч Блейк Лайвлі одягнула бездоганне денімове вбрання.

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Красивий образ Блейк Лайвлі

Відома акторка вийшла у світ в джинсовій мінісукні з шамбре приталеного крою з глибоким декольте. Плаття було оздоблене блискучими лелітками, які мерехтіли під спалахами камери.

Зверху Блейк Лайвлі одягнула джинсове пальто довжини максі, яке майже досягало тротуару. Бездоганний аутфіт зірка довершила мінімалістичною сумкою Chanel через плече з джинсовими деталями та великим золотим логотипом.

Аутфіт білявка доповнила масивним золотим ланцюжком та низкою золотих каблучок. Її образ доповнювали сріблясті босоніжки на підборах, інкрустовані каменями. Свій образ Блейк Лайлі довершила кучерявим волоссям та природним макіяжем.



Стильний образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Додамо, що новий фільм з акторкою у головній ролі "Покинь, якщо кохаєш" в українських кінотеатрах вийде вже 8 серпня.