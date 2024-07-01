Останнім часом Дженніфер Лопес з’являється наодинці без супроводу чоловіка Бена Аффлека. Зіркове подружжя поки що не зробило жодної офіційної заяви, втім, ймовірно, пара таки не разом. На тлі останніх подій Джей Ло з’являється на публіці не зовсім радісною, однак не перестає приміряти на собі цікаве вбрання.

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Новий образ Дженніфер Лопес

Акторка потрапила під приціли папараці у Лос-Анджелесі в діловому аутфіті. Джей Ло одягнула білу сорочку від Christian Dior класичного крою, підкотивши в ній рукава.

На низ вона одягнула темно-сині штани в тонку смужку з високою посадкою, які були скроєні на талії так, щоб створити складки на штанах. Свій рідкісний вихід прихильниця підборів довершила чорними атласними балетками, які виглядали наче пуанти. Взуття мало квадратний носок, маленький бант з перлинкою та атласні стрічки, які акторка перев’язала на нозі.

Дженніфер зачесала волосся в пучок, одягнула улюблені сережки-кільця та доповнила look чорними сонцезахисними окулярами. Вона також вийшла у світ з улюбленою сумкою Birkin з тисненням крокодилячої шкіри чорного кольору. Іноземні ЗМІ пишуть, що це одна з найдорожчих сумок у її колекції. Образ Джей Ло довершила каблучкою від Бена Аффлека, яку вона ще досі не знімає.



Класичний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Повторити класичний образ за співачкою досить просто. Варто лише приміряти на собі білу сорочку та поєднати її з класичними палаццо чорного чи білого кольору або ж обрати штани з тонкими смужками, які цього сезону дуже популярні.