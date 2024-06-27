26-річну дівчину голлівудського актора Леонардо Ді Капріо запросили стати головною зіркою нової кутюрної колекції, пише Fashion 24.

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На показ завітали знамениті зірки Наомі Кемпбелл, Ванесса Параді, Кіра Найтлі, Мішель Вільямс та багато інших селебретіз. Однак в Паризькій опері увагу всіх прикувала Віктторія Черетті, яка відкрила розкішний показ.

Вітторія Черетті на показі Chanel

Італійська модель з’явилася перед гостями в білому мереживному боді та чорних класичних босоніжках на підборах. Головною родзинкою її образу стала ефектна чорна накидка із жабо біля шиї, яка додавала вбранню особливої драматичності.

Стилісти зачесали волосся у хвіст та доповнили його об’ємним бантом. На подіум дівчина вийшла з природним макіяжем, який лише підкреслив її вроду.



Неймовірний образ Вітторії Черетті / Фото з інстаграму моделі

Нова кутюрна колекція сповнена красивими бантами в образах та бантиками на вбранні, які прикрашали значну частину колекції. Вітторія Черетті є затребуваною моделлю та присутня на багатьох показах найвідоміших брендів.

Що цікаво, на презентацію нової колекції прийшла Каміла Морроне, яка є великою шанувальницею бренду. Пара розійшлася влітку 2022 року після 4 років стосунків.

Про стосунки Вітторії Черетті та Леонардо Ді Капріо стало відомо минулого року, коли пару заскочили за поцілунком на Ібіці. Разом пара з’являється на світських подіях вкрай рідко.