26-річну дівчину голлівудського актора Леонардо Ді Капріо запросили стати головною зіркою нової кутюрної колекції, пише Fashion 24.
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На показ завітали знамениті зірки Наомі Кемпбелл, Ванесса Параді, Кіра Найтлі, Мішель Вільямс та багато інших селебретіз. Однак в Паризькій опері увагу всіх прикувала Віктторія Черетті, яка відкрила розкішний показ.
Вітторія Черетті на показі Chanel
Італійська модель з’явилася перед гостями в білому мереживному боді та чорних класичних босоніжках на підборах. Головною родзинкою її образу стала ефектна чорна накидка із жабо біля шиї, яка додавала вбранню особливої драматичності.
Стилісти зачесали волосся у хвіст та доповнили його об’ємним бантом. На подіум дівчина вийшла з природним макіяжем, який лише підкреслив її вроду.
Неймовірний образ Вітторії Черетті / Фото з інстаграму моделі
Нова кутюрна колекція сповнена красивими бантами в образах та бантиками на вбранні, які прикрашали значну частину колекції. Вітторія Черетті є затребуваною моделлю та присутня на багатьох показах найвідоміших брендів.
Що цікаво, на презентацію нової колекції прийшла Каміла Морроне, яка є великою шанувальницею бренду. Пара розійшлася влітку 2022 року після 4 років стосунків.
Про стосунки Вітторії Черетті та Леонардо Ді Капріо стало відомо минулого року, коли пару заскочили за поцілунком на Ібіці. Разом пара з’являється на світських подіях вкрай рідко.