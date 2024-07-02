На красиву подію засновники бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана збирають гостей, аби показати нові ювелірні вироби та два покази – Alta Moda (жіночі) та Alta Sartoria (чоловічі). Британка Розі Гантінгтон-Вайтлі відома своїм бездоганним смаком, тож продемонструвала красивий look.

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Драматичний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель та інфлюенсерка, яка обожнює мінімалістичне вбрання та світлі кольори, цього разу вирішила показати чуттєвість та витонченість бренду завдяки драматичній чорній сукні-колонці з колекції Alta Moda, натхненну будуаром з весняної колекції 2024 року.

Довга сукня довжини максі створена з чорного мережива. Корсетний верх сукні вдало підкреслив фігуру та зону декольте. На низ Розі одягнула чорну білизну на високій посадці, тож прозорий мереживний матеріал ще й дозволив зробити Розі акцент на довгих ногах.

Свій образ інфлюенсерка доповнила кольє на шиї з великим хрестом, сережками та накинула зверху кількаметрову тюлеву накидку, яка додала аутфіту певної готичності. Красуня зав’язала волосся в пучок та нанесла на обличчя ефектний макіяж.

37-річну британську модель сміливо можна назвати іконою стилю. Вона постійно зачаровує мережу розкішними образами та показує, як можна стильно та ефектно одягатися.