Знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли и ее муж актер Джейсон Стэтхем уже вот-вот ожидают появление второго ребенка в семье. Супруги уже воспитывают 4-летнего первенца Джека Оскара и готовятся к рождению еще одного ребенка.

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Рози не любит афишировать о своей личной жизни. В ее инстаграме почти никогда нет фотографий с мужем, а сына показывает крайне редко. В целом блондинка любит делиться с поклонниками модными образами, рассказывать о любимой косметике и показывать интерьер помещения.

Знаменитость не делилась с фанатами информацией о том, кого именно она ждет с актером – мальчика или девочку, да и вообще крайне редко делилась фотографиями в период беременности.

Последняя публикация Рози Хантингтон-Уайтли буквально всколыхнула сеть, ведь инфлюенсер показала поклонникам кадры с огромным животом. Она символично прикрепила к серии фотографий смайлики в виде песочных часов и маленького ребенка.

Вероятно, роды знаменитости должны наступить уже очень скоро, поэтому она решила запечатлеть ценный момент с малышом в животе.

Манекенщица страстная любительница классического наряда в нейтральных цветах. Она надела бежевое платье длины макси на бретельках. Платье удачно обтянуло тело Рози и подчеркнуло особенно большой живот.

Знаменитость распустила волосы и вложила их в легкие кудри, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на бордовые губы.



Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Эффектный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели