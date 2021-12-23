Рози Хантингтон-Уайтли и ее муж Джейсон Стэйтем ожидают появления второго ребенка. Инфлюенсер сейчас значительно меньше выходит в свет и посещает вечеринки, так и новых образов в ее инстаграме заметно уменьшилось.

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Но в конце года блондинка решила порадовать своих фанатов стильными образами. Манекенщица опубликовала 10 различных аутфитов, которые легко может повторить любая модница, а для беременных будущих мамочек это еще и замечательная порция вдохновения для зимних образов.

Икона стиля, как всегда, составила аутфиты из классических цветов, которые она удачно соединила между собой. Рози примерила черные брюки, серый жакет, темно-коричневое и молочное пальто, бежевое платье.

Знаменитость на некоторых фотографиях предстала в милой шапке, а довершила свои аутфиты черной и молочными сумками, а также не изменила своей традиции предстать в зимнем образе в черных солнцезащитных очках.

10 зимних образов от Рози Хантингтон-Уайтли



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма



Модные зимние образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма