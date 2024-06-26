Британскую супермодель можно смело назвать иконой стиля. Инфлюенсерка уже много лет наполняет свой инстаграм красивыми аутфитами и вдохновляет образами 20 миллионов пользователей.

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Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Модница показала на себе главный тренд года – бельевое платье. Девушки со всего мира, которые черпают вдохновение у икон стиля, уже давно поняли, что такое изделие должно поселиться в их гардеробе. Впрочем Рози Хантингтон показала не только платье красивого молочного оттенка на тонких бретелях в длине макси.

Сверху она надела светло-серый кардиган на пуговицах в размере оверсайз. Нежный аутфит Рози довершила золотым колье на шее, массивными браслетами и кольцами. Блондинка распустила волосы и сделала нежный макияж с акцентом на губной помаде сливового оттенка.

Кадры модель сделала в своем доме в Лос-Анджелесе. Она показала, как ухаживает за лилиями в вазе и как пьет кофе на кресле. Такой изящный образ, как Рози Хантингтон-Уайтли, повторить достаточно легко, поскольку почти все бренды имеют в наличии платья в бельевом стиле.