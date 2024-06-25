Фотографии из Елисейского дворца королева Рания опубликовала в своем инстаграме.

Читайте также Джиджи Хадид поразила публику смелым платьем, которое имитирует грудь: впечатляющий выход

"С госпожой Брижит Макрон, женой президента Франции, в Елисейском дворце во время короткого рабочего визита Его Величества короля в Париж", – написала королева Иордании.

Образ Рании и Бриджит Макрон

В Париже Рания появилась в невероятном зеленом платье с юбкой А-силуэта. Платье украшали рукава и воротник, а также пояс, который подчеркивал тонкую талию королевы.

Красивый наряд Ее Величество выбрала от бренда ELIE SAAB. Свой образ Рания дополнила зеленой сумкой и белыми туфлями на каблуках от Jimmy Choo. Волосы королева уложила в кудри и сделала насыщенный макияж, который подчеркивал ее красоту.

Первая леди Франции примерила элегантный костюм, который состоял из двубортного жакета и короткой юбки. Что интересно, Бриджит Макрон надела такие же туфли-лодочки, как у королевы Рании.

Знаменитые женщины позировали вместе улыбаясь со своими мужчинами. Король Абдалла надел темно-серый костюм, который соединил с белой рубашкой и сиреневым галстуком, а Эммануэль Макрон предстал в сером костюме и белой рубашке с черным галстуком.