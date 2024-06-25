Світлини з Єлисейського палацу королева Ранія опублікувала у своєму інстаграмі.

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"З пані Бріжит Макрон, дружиною президента Франції, в Єлисейському палаці під час короткого робочого візиту Його Величності короля до Парижа", – написала королева Йорданії.

Образ Ранії та Бріджит Макрон

У Парижі Ранія з’явилася в неймовірній зеленій сукні зі спідницею А-силуету. Плаття оздоблювали рукави та комір, а також пояс, який підкреслював тонку талію королеви.

Красиве вбрання Її Величність обрала від бренду ELIE SAAB. Свій образ Ранія доповнила зеленою сумкою та білими туфлями на підборах від Jimmy Choo. Волосся королева вклала у кучері та зробила насичений макіяж, який підкреслював її красу.

Перша леді Франції приміряла елегантний костюм, який складався з двобортного жакета та короткої спідниці. Що цікаво, Бріджит Макрон одягнула такі ж туфлі-човники, як у королеви Ранії.

Знамениті жінки позували разом посміхаючись зі своїми чоловіками. Король Абдалла одягнув темно-сірий костюм, який поєднав з білою сорочкою та бузковою краваткою, а Еммануель Макрон постав у сірому костюмі та білій сорочці з чорною краваткою.