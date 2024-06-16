Рози Хантингтон-Уайтли восхитила сеть лимонным платьем-жакетом: как выглядела супермодель

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли умеет стильно одеваться. Манекенщица имеет немало люксовой и трендовой одежды в своем гардеробе, поэтому есть из чего скомбинировать стильные летние образы.

Рози диктует тренды модницам во всем мире, поэтому время от времени щеголяет красивыми аутфитами, вдохновляя своим стилем многих девушек. Находясь на острове Капри, что в Италии, красавица опубликовала ряд эффектных кадров в нежном летнем наряде.

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За супермоделью следит 20 миллионов подписчиков, поэтому жена актера Джейсона Стэтхэма старается постоянно роскошно выглядеть – не только на красных дорожках, но и во время отдыха или повседневной жизни. Рози Хантингтон-Уайтли хорошо разбирается в стиле и продемонстрировала это на новых кадрах.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

На острове Капри красавица прогуливалась в лимонном платье-жакете с длинным рукавом. Наряд из льна идеально подходит для летней погоды и безупречно смотрится на загорелом теле. Рози выбрала для себя платье от бренда JACQUEMUS.

Образ супермодели дополнили белые босоножки с ремешками и красивая минималистичная сумка белого цвета с золотой ручкой. Британка довершила look золотым браслетом, надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы.

Рекомендуем на лето выбирать для себя наряды из льна, поскольку оно позволяет телу дышать и является комфортной вещью даже в очень жаркую погоду.