Знаменитая модница отдыхает в Венеции, поэтому продемонстрировала красивый образ в городе на воде, который является меккой отдыха для туристов со всего мира.

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Леони Ханне активно диктует тренды в своем блоге на протяжении многих лет. Она умело сочетает между собой элементы гардероба, создавая стильный look. За ее жизнью и образами в инстаграме следят почти 5 миллионов поклонников.

Летний образ Леони Ханне

Немка обожает создавать монохромные образы, поэтому показала отличный вариант сочетания наряда, который идеально подойдет на летнее время. Леони надела в Венеции шелковую майку с глубоким вырезом в зоне декольте, надев под низ кружевной бра.

На низ инфлюенсерка надела юбку длины макси белого цвета из льна. Лаконичный и простой образ блондинка дополнила бежевой бейсболкой и белоснежной сумкой Hermes Birkin.

Красавица довершила свой аутфит черными солнцезащитными очками от Celine и красивой цепочкой на шее. Ее летний look дополняли множество браслетов, часы и кольца.

Образ, как у Леони Ханне, можно повторить довольно просто. Для этого вам нужна просто базовая майка и юбка длины миди или макси. Сочетайте образ сандалиями, вьетнамками или босоножками. Вместо бейсболки можете одеть шляпу или панаму.