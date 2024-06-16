Рози диктует тренды модницам во всем мире, поэтому время от времени щеголяет красивыми аутфитами, вдохновляя своим стилем многих девушек. Находясь на острове Капри, что в Италии, красавица опубликовала ряд эффектных кадров в нежном летнем наряде.

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За супермоделью следит 20 миллионов подписчиков, поэтому жена актера Джейсона Стэтхэма старается постоянно роскошно выглядеть – не только на красных дорожках, но и во время отдыха или повседневной жизни. Рози Хантингтон-Уайтли хорошо разбирается в стиле и продемонстрировала это на новых кадрах.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

На острове Капри красавица прогуливалась в лимонном платье-жакете с длинным рукавом. Наряд из льна идеально подходит для летней погоды и безупречно смотрится на загорелом теле. Рози выбрала для себя платье от бренда JACQUEMUS.

Образ супермодели дополнили белые босоножки с ремешками и красивая минималистичная сумка белого цвета с золотой ручкой. Британка довершила look золотым браслетом, надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы.

Рекомендуем на лето выбирать для себя наряды из льна, поскольку оно позволяет телу дышать и является комфортной вещью даже в очень жаркую погоду.