Рози Хантингтон-Уайтли надела прозрачную юбку – хит 2024 года: роскошный образ

Модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку BAFTA British Vogue и Tiffany & Co. Знаменитость продемонстрировала на себе хит 2024 года – прозрачную юбку.

36-летняя модель всегда выглядит божественно. Все свои образы она тщательно продумывает до мелочей, поэтому на светском событии продемонстрировала безупречный аутфит.

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Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Манекенщица надела черный боди на длинный рукав с горловиной, соединив его с юбкой длины макси из прозрачной черной сетки. Изделие было украшено черными пятнышками.

Лаконичный аутфит Рози дополнила черными туфлями-лодочками и довершила выход большим количеством украшений. На шею она надела драгоценное колье, а на руку надела много ювелирных браслетов и кольцо с бриллиантами.

Модель решила также примерить черную шубку со шлейфом, которая каскадом спадала позади нее. Блондинка распустила волосы и уложила их на одну сторону, а на лице визажисты нанесли эффектный макияж, который подчеркнул ее пухлые губы на красивые глаза.

Юбка, которую надела Рози Хантингтон-Уайтли является настоящим трендом 2024 года. Многие дизайнеры обратились в своих коллекциях к культовой юбке 1990-х и представили бельевую модель из прозрачных тканей. Модели носили такие юбки с топами, лонгсливами и удлиненными жакетами.

Манекенщица выбрала юбку в горошек, который также возвращается в моду. Бренды представили в гороховый принт корсеты, юбки, рубашки, костюмы и много других вещей.