Известная инфлюэнсерша приехала на Парижскую неделю моды. Она посетила закрытую вечеринку, организованную в честь коллекции высокого ювелирного искусства итальянского бренда Gucci.

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Рози Гантингтон-Уайтли надела черное платье на длинный рукав лаконичного кроя, дополненное черными сапогами на шнуровках и минималистичной сумкой.

Особой деталью модели стал ее аксессуар. Британка примерила многоярусное колье из жемчужин, которое придало образу изюм. Свой вечерний выход знаменитость завершила несколькими золотыми браслетами на руке.

Рога распустила волосы и создала нежный макияж. Визажисты накрасили веки коричневыми тенями и создали нежные черные стрелки, которые лишь подчеркнули ее выразительный взгляд.