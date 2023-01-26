Відома інфлюенсерка приїхала на Паризький тиждень моди. Вона відвідала закриту вечірку, орнанізовану на честь колекції високого ювелірного мистецтва італійського бренду Gucci.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула чорну сукню на довгий рукав лаконічного крою, яку доповнила чорними чоботами на шнурівках та мінімалістичною сумкою.

Особливою деталлю моделі став її аксесуар. Британка приміряла багатоярусне кольє з перлин, яке додало образу родзинки. Свій вечірній вихід знаменитість довершила кількома золотими браслетами на руці.

Розі розпустила волосся та створила ніжний макіяж. Візажисти нафарбували їй повіки коричневими тінями та створили ніжні чорні стрілки, які лише підкреслили її виразний погляд.