Made in Ukraine: певица Розалия прогулялась в штанах от Litkovska

Испанская артистка соединила шерстяные штаны украинской дизайнера с длинным пальто и массивными ботинками.

Испанская певица и автор песен Розалия сейчас в Нью-Йорке. Ее часто замечают на прогулках. И на Рождество, 25 декабря, звезду сфотографировали в Центральном парке в одежде украинского бренда, пишет 24 Канал.

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Розалия была в шерстяных штанах с регулируемой посадкой от Литковская, которые соединила с ботинками на массивной подошве.



Розалия в штанах от LITKOVSKA / Фото: Getty Images

На сайте бренда такие штаны со скидкой стоят 320 долларов.



Стильные брюки от LITKOVSKA / Фото с сайта бренда

Лилия Литковская – Литковская

Дизайнер Лилия Литковская уже много лет создает наряды для украинских знаменитостей, а в последний период – шьет одежду для первой леди Елены Зеленской.

Лилия основала лейбл в 2009 году, а уже два года спустя попала на Неделю высокой моды в Париже. В 2013 году вошла в список Vogue Talents, 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира, инициированного итальянским изданием Vogue.

В списках поклонниц бренда – мировые знаменитости, в частности, Рита Ора. Джинсы бренда LITKOVSKA носит Наоми Кэмпбелл, а платья – Моника Беллуччи.