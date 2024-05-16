Невероятный выход: модель Роуз Бертрам надела в Каннах платье от украинского бренда
Источник:Роуз Бертрам
Бельгийская модель Роуз Бертрам выбрала для красной дорожки Каннского кинофестиваля платье от украинского бренда. Блондинка выглядела непревзойденно и уже успела восхитить образом многих гостей и фанатов.
Роуз Бертрам является первой моделью из Бельгии, появилась на страницах журнала "Sports Illustrated". Она достаточно популярна в своей стране. 29-летняя манекенщица решила выбрать для себя помпезное и яркое платье, поэтому остановилась на наряде от украинской марки.
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Образ Роуз Бертрам
Модель вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном побережье Франции в красном корсетном платье с пышной юбкой от бренда WONÁ Concept. Изделие имело глубокое декольте, которое подчеркивало бюст Роуз.
Девушка надела на шею многоярусное драгоценное ожерелье, собрала волосы в прическу и подчеркнула образ эффектным макияжем.
"Чтобы воплотить индивидуальный эскиз, разработанный специально для Роуз, вместе работала специально собранная команда из 6 человек: от дизайнера до швей. Время для создания было очень ограничено, поэтому команде пришлось работать дополнительные вечера", - отметили представители бренда.
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- Немецкая модель Хайди Клум выбрала для себя помпезное платье багрового цвета от бренда Saiid Kobeisy из коллекции весна-лето 2024.
- Наоми Кэмпбелл повторила свой образ на красной дорожке, который демонстрировала еще в далеком 1996 году на показе Chanel. Тогда в июле Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в черном платье, которое создал Карл Лагерфельд.