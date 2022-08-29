Рюкзаки для подростков – не просто сумка, в которую можно положить книги, тетради, дневник и пенал, пишет 24 канал. Школьникам очень важно иметь красивый и стильный аксессуар. Поэтому ученики сейчас так трепетно подходят к выбору важнейшего предмета в повседневной жизни.

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И если школьники ориентируются только на внешний вид портфеля, то родителям следует обратить внимание на ортопедические качества и удобный функционал. Правильный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку, анатомические лямки, нагрудные и поясные ремни.

Кроме того, помните, что рюкзак должен быть вместительным. Он должен вмещать дневной набор школьных принадлежностей. Для первоклассников портфель может быть небольшим, однако старшеклассникам требуется объемный рюкзак.

Многие инстаграм-магазины имеют в своем ассортименте рюкзаки на любой вкус: с яркими цветами и принтами, в пастельной палитре, классические – с минимальным дизайном и монохромные и с фактурной отделкой.

Обратите внимание, что в Украине в учебном году – 2022/2023 не будет единой формы обучения. В зависимости от ситуации в регионе в школах будет введена очная, дистанционная или смешанная форма обучения. В соответствии с этим будут скорректированы и потребности учащихся.

Школьные рюкзаки для учащихся