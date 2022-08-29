Рюкзаки для підлітків – не просто сумка, в яку можна поскладати книги, зошити, щоденник і пенал, пише 24 канал. Школярам дуже важливо мати красивий та стильний аксесуар. Саме тому учні зараз так трепетно підходять до вибору найважливішого предмета у повсякденному житті.

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І якщо школярі орієнтуються лише на зовнішній вигляд портфелю, то батькам треба звернути увагу на ортопедичні якості та зручний функціонал. Правильний рюкзак має мати ортопедичну спинку, анатомічні лямки, нагрудний та поясні ремені.

Окрім того, пам’ятайте, що рюкзак має бути вмістким. Він має вміщувати денний набір шкільного приладдя. Для першокласників портфель може бути невеличким, однак старшокласникам потрібен об’ємний рюкзак.

Чимало інстаграм-магазинів мають у своєму асортименті рюкзаки на будь-який смак: з яскравими кольорами та принтами, у пастельній палітрі, класичні – з мінімальним дизайном та монохромні та з фактурним оздобленням.

Зверніть увагу, в Україні у навчальному році – 2022/2023 не буде єдиної форми навчання. Залежно від безпекової ситуації у регіоні у школах буде запроваджене очна, дистанційна або змішана форма навчання. Відповідно до цього будуть скориговані й потреби учнів.

Шкільні рюкзаки для учнів