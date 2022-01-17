Риз Уизерспун оделась с собакой в одинаковые свитера: милое фото

Голливудская актриса Риз Уизерспун очаровала сеть милой фотографией со своим домашним любимцем. Она одела в трендовый свитер не только себя, но и собаку.

Риз Уизерспун обожает собак. В доме знаменитости живут двое домашних любимцев, которых она часто показывает в инстаграм-сторис.

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Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом, а также 20-летней дочерью Авой и сыновьями, 16-летним Диконом и 7-летним Теннеси, обожают французских бульдогов. Раньше с ними жила черная собака по имени Пеппер, впрочем, сейчас семейство завело пятнистого бело-черного домашнего любимца.

С ним знаменитость и сделала милый кадр, который разлетелся по сети. Актриса надела трендовый свитер с горловиной в полоску. В такое же изделие Риз одела свою собаку.

Многомиллионная аудитория звезды сериала "Большая маленькая ложь" сразу отреагировала на фотографию положительными комментариями. Фанаты засыпали актрису лайками и приятными словами.

Одежда для собак – быстро растущий сегмент рынка. Fashion-ретейлеры отмечают, что спрос на одежду для домашних питомцев постоянно растет. Одежду для собак выпускают такие именитые бренды, как Burberry, Versace и Moncler.



Риз Уизерспун со своим домашним любимцем / Фото из инстаграма актрисы