Різ Візерспун обожнює собак. В оселі знаменитості живуть двоє домашніх улюбленців, яких вона часто показує в інстаграм-сторіс.

Дивіться також Пенелопа Крус вразила ніжним образом у мінісукні від Chanel з колекції весна – літо 2022

Різ Візерспун зі своїм чоловіком Джимом Тотом, а також 20-річною дочкою Авою і синами, 16-річним Диконом і 7-річним Теннесі обожнюють французьких бульдогів. Раніше з ними жила чорна собака на ім’я Пеппер, втім зараз сімейство завело плямистого біло-чорного домашнього улюбленця.

З ним знаменитість і зробила миловидний кадр, який розлетівся мережею. Акторка одягнула трендовий светр з горловиною у смужку. У такий же виріб Різ одягнула свою собаку.

Багатомільйонна аудиторія зірки серіалу "Велика маленька брехня" одразу відреагувала на світлину позитивними коментарями. Фанати засипали акторку вподобаннями та приємними словами.

Одяг для собак – швидко зростаючий сегмент ринку. Fashion-ритейлери зазначають, що попит на одяг для домашніх вихованців постійно зростає. Одяг для собак випускають такі імениті бренди як Burberry, Versace та Moncler.

Різ Візерспун зі своїм домашнім улюбленцем
Різ Візерспун зі своїм домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму акторки