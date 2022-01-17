Різ Візерспун обожнює собак. В оселі знаменитості живуть двоє домашніх улюбленців, яких вона часто показує в інстаграм-сторіс.

Дивіться також Пенелопа Крус вразила ніжним образом у мінісукні від Chanel з колекції весна – літо 2022

Різ Візерспун зі своїм чоловіком Джимом Тотом, а також 20-річною дочкою Авою і синами, 16-річним Диконом і 7-річним Теннесі обожнюють французьких бульдогів. Раніше з ними жила чорна собака на ім’я Пеппер, втім зараз сімейство завело плямистого біло-чорного домашнього улюбленця.

З ним знаменитість і зробила миловидний кадр, який розлетівся мережею. Акторка одягнула трендовий светр з горловиною у смужку. У такий же виріб Різ одягнула свою собаку.

Багатомільйонна аудиторія зірки серіалу "Велика маленька брехня" одразу відреагувала на світлину позитивними коментарями. Фанати засипали акторку вподобаннями та приємними словами.

Одяг для собак – швидко зростаючий сегмент ринку. Fashion-ритейлери зазначають, що попит на одяг для домашніх вихованців постійно зростає. Одяг для собак випускають такі імениті бренди як Burberry, Versace та Moncler.



Різ Візерспун зі своїм домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму акторки