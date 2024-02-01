Рита Ора надела шубу украинского бренда за 58 тысяч гривен: красивые фото

Британская певица Рита Ора поделилась новыми кадрами из поездки в Париж. Знаменитость продемонстрировала фотографии в стильной шубе, которую она приобрела от украинского бренда.

Звезда гуляла по улицам Парижа в карамельной короткой шубе из овчины. Рита Ора любит надевать наряды от украинских брендов, поэтому внимательные пользователи сразу заметили, что свою верхнюю одежду она приобрела от дизайнера из Украины.

Читайте также Дженнифер Лопес испортила образ бюстгальтером: конфузные фото певицы

Образ Риты Оры

Известная британская певица составила модный образ на основе черного базового свитера и светло-кофейных брюк. Ее модный аутфит довершила меховая шуба от Артура Кулаковского.

Артистка приобрела трендовую шубу из овчины за 58 тысяч гривен. Сейчас такие шубки особенно популярны, поэтому Рите не только удалось стилизовать модный образ, но и продемонстрировать изделие от украинского бренда на весь мир.

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

На сайте бренда указано, что шуба изготовлена только в одном варианте – размере оверсайз и способна выдержать температуру до -20 градусов. Модель демонстрирует шубу с поясом, впрочем Рита носила верхнюю одежду без него.

Свой изысканный образ певица дополнила синей минималистичной сумкой и массивными кольцами в золотом цвете. Волосы знаменитость уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с акцентом на темные веки и розовые губы.



Стильный образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы



Стильный образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы

Какие звезды выбрали бренд Kulakovsky

В конце декабря знаменитая американская модель Хейли Бибер вышла в свет с меховой сумкой от украинского бренда. Она выбрала черную сумку из новой капсульной коллекции, которой дополнила свою длинную серую шубу.