Исполнительница сделала модную ошибку от которой всегда предостерегают стилисты. Такого лучше не повторять если не хотите иметь нелепый вид.

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Образ Дженнифер Лопес

В своем инстаграме певица продемонстрировала новый образ. Он довольно красивый и стильный. Дженнифер надела белоснежные широкие брюки на высокой посадке. Именно такая модель будет актуальной весной 2023 года.

Верх дополнял корсет который обязательно должен был стилизоваться с лонгсливом или рубашкой. Дженнифер Лопес выбрала для себя черную водолазку, но окунфузилась на многомиллионную аудиторию. Звезда надела слишком тонкий гольф, который просвечивал ее белье белого цвета. Это имеет не достаточно красивый вид.

В таком случае стоит или выбирать белье черного цвета или надевать гольф плотного материала из-под которого не будет виднеться белье.

Свой черно-белый образ Дженнифер Лопес дополнила туфлями на высокой платформе и массивными золотыми браслетами.

Недавно певица изменила свой имидж и подстриглась, стилисты сделали ей красивую укладку которую она дополнила черным бантом. Визажисты подчеркнули взгляд певицы с помощью макияжа smoky eyes, а губы накрасили ее любимой коричневой помадой.