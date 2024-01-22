Рита Ора отдыхает в Париже в любимых вещах француженок: как она выглядит

Британская певица Рита Ора прилетела в Париж на Неделю мужской моды. Она уже успела посетить показ Dior и продемонстрировала фото из прогулок в стильном образе.

Французский образ известен своей легкой халатностью и базовым набором вещей. Хотя модные девушки и следят за трендами моды, они все равно делают ставку на классику.

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Примерить что-нибудь из французского стиля решила певица Рита Ора. Она надела на прогулку футболку в полоску, которую завершила коричневым кардиганом с воротником.

Образ певица дополнила классическими голубыми джинсами, соединив их с велюровыми балетками от Miu Miu. А вот сверху Рита надела короткую кремовую шубу, которую так любят носить француженки и довершила минималистичной сумку от Miu Miu, основательницей которой является Миучча Прада. Шику французскому аутфиту добавили очки и множество украшений на руках.



Модные образы Риты Оры в Париже / Фото с инстаграмма певицы



Модные образы Риты Оры в Париже / Фото с инстаграмма певицы

В подборке фотографий Рита продемонстрировала кадры из различных ресторанов и кафе. Она также показала модный свитер с двойными рукавами, который надевала на показ Dior. Певица поделилась эффектным кадром в шубе с длинным ворсом и голубыми вставками, которую довершила габаритной меховой шапкой черного цвета.



Модные образы Риты Оры в Париже / Фото с инстаграмма певицы

Певица также решила покорять Париж в коротком топе, брюках клеш и длинной шубе. Свой эффектный аутфит Рита завершила сапогами на высокой платформе, шарфом и сумкой с длинной бахромой.



Модные образы Риты Оры в Париже / Фото с инстаграмма певицы