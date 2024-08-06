Рианна появилась на Барбадосе в карнавальном костюме: впечатляющий выход

Певица Рианна появилась в Барбадосе на ежегодном костюмированном фестивале Crop Over. Она поразила выходом в костюме с большими перьями и драгоценными камнями.

Пользователи в сети уже успели назвать певицу королевой карнавала, а все благодаря ее роскошному образу. Фестиваль Crop Over проходит каждый год в Барбадосе в честь сезона урожая.

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Как выглядела Рианна на карнавале

Красавица вышла в свет в бежевом боди, которое лишь немного прикрывало грудь. Костюм был дополнен красивыми бордовыми и серебристыми камнями, которые украшали руки и ноги.

Рианна распустила волосы и надела на голову впечатляющую корону, что была сделана также из многих камней. Образ исполнительницы дополняли объемные разноцветные перья и обувь на каблуках. Знаменитость довершила look макияжем в темных коричневых тонах.



Эффектный образ Рианны / Фото из инстаграма Just Jared



Красивый образ Рианны / Фото из инстаграма Just Jared

Что известно о фестивале Crop Over

Фестиваль Crop Over - это яркий и популярный культурный фестиваль, который проводится в Барбадосе. Фестиваль возник как способ празднования завершения урожая сахарного тростника.

Во время Crop Over можно услышать традиционную барбадосскую музыку и барбадосские традиционные блюда. Каждый год фестиваль посещают тысячи туристов, желающих окунуться в красочную культуру и традиции острова.