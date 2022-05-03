Режиссер фильма "Эмма" Отем де Уайлд надела на Met Gala шляпу от украинского бренда

2 мая в Нью-Йорке в музее Метрополитен состоялся балл института костюма Met Gala. Американская фотографка и кинорежиссер Отем де Уайлд завершила свой образ шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

На fashion-событии собрались все известные знаменитости. Звезды выбирают образы за несколько месяцев до Met Gala, чтобы на красной дорожке поразить всех своим выбором.

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Фотографиня и режиссер фильма "Эмма" Отем де Уайлд выбрала для знаменитого события интересный look, главной изюминкой которого стала шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Тема балла Met Gala – "Позолоченный век"

Главная редактор Vogue Анна Винтур решила сделать темой Met Gala "Позолоченный век". В истории США – это период с 1856 года по 1918 год. Это время называется "позолоченным", ведь в те годы быстро росла американская промышленность, так что экономика страны была очень высокой.

Название также происходит из книги Чарльза Дадли Уорнера и Марка Твена "Позолоченный век". Звездам стоило ориентироваться на сериал "Позолоченный век", героини которого одевают длинные платья на короткий рукав с рукавицами, раскини атласные наряды, сумки с жемчужинами и бахромой и золотистые шляпы.

В образ женщины из эпохи "Позолоченного века" прекрасно воплотился Отем де Уайлд режиссер Отем де Уайлд.

Режиссер фильма "Эмма" в шляпе Ruslan Baginskiy

Американская знаменитость удачно подошла к созданию образа для балл института костюма Met Gala. Она примерила персиковую блузку с рюшами, дополнив ее персиковыми штанами в тон. Сверху Отем де Уайлд надела золотистую накидку с розовым бантом в блестках.

Look знаменитости дополняли кремовые кожаные перчатки, золотистые сапоги и безупречная фетровая шляпа бежевого цвета.



Режиссер фильма "Эмма" выбрала шляпу от львовского дизайнера / Фото из инстаграм-сторез

В инстаграм-сторис режиссер поблагодарила дизайнера за красивую шляпу, которая доверит ее образ на Met Gala. Также она попросила поддержать Украину и даже опубликовала патриотическую дроп Руслана Багинского, состоящую из голубой и желтой бейсболки с вышитым национальным флагом.



Режиссер фильма "Эмма" выбрала шляпу от львовского дизайнера / Фото с Getty Images