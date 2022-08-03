На свадьбе: редактор британского Vogue показал редкое фото Наоми Кэмпбелл с дочерью

В сети распространяют новое редкое фото супермодели Наоми Кэмпбелл с дочерью. Его опубликовал редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл редко рассказывает и показывает свою маленькую дочь. На днях в сети появилось фото знаменитости с девочкой.

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В сети появилось редкое фото Кэмпбелл с дочерью

Фото Наоми Кэмпбелл с дочерью опубликовал редактор британского издания Vogue. Он поделился кадром, поздравляя с днем ​​рождения главного креативного директора Burberry Риккардо Тиши.

Однако фотография имеет большую историю – в феврале этого года 50-летний редактор Vogue Эдвард Эннинфул сыграл свадьбу с Алеком Максвеллом. Торжества состоялись в Лонглит-хаусе в Уилтшире, в имении Эммы Тинн, маркизы Батской.

На свадьбу Эдвард и Алек пригласили многих звезд, среди которых была и Наоми Кэмпбелл, пришедшая на праздник с дочерью. Также там были Кейт Мосс и Виктория Бекхэм.



Редкое фото с Наоми Кэмпбелл и дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Наоми Кэмпбелл – звездная мама