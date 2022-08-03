Британская супермодель Наоми Кэмпбелл редко рассказывает и показывает свою маленькую дочь. На днях в сети появилось фото знаменитости с девочкой.
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В сети появилось редкое фото Кэмпбелл с дочерью
Фото Наоми Кэмпбелл с дочерью опубликовал редактор британского издания Vogue. Он поделился кадром, поздравляя с днем рождения главного креативного директора Burberry Риккардо Тиши.
Однако фотография имеет большую историю – в феврале этого года 50-летний редактор Vogue Эдвард Эннинфул сыграл свадьбу с Алеком Максвеллом. Торжества состоялись в Лонглит-хаусе в Уилтшире, в имении Эммы Тинн, маркизы Батской.
На свадьбу Эдвард и Алек пригласили многих звезд, среди которых была и Наоми Кэмпбелл, пришедшая на праздник с дочерью. Также там были Кейт Мосс и Виктория Бекхэм.
Редкое фото с Наоми Кэмпбелл и дочерью / Фото с инстаграм-сториз
Наоми Кэмпбелл – звездная мама
- 18 мая 2021 года супермодель опубликовала фото ребенка и призналась, что стала матерью. Эта новость повергла в шок всех, ведь о беременности не сообщала ни она, ни источники из ее окружения. Впоследствии мама Наоми рассекретила пол первенца – в супермодели родилась дочь, но ее имя неизвестно.
- Заметим, СМИ и поклонники подозревают, что Наоми Кэмпбелл обратилась к услугам суррогатной матери. Раньше она говорила, что наука может помочь ему завести ребенка.
- В июле Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет с дочерью. Через 3 месяца после рождения девочки модель призналась, что имеет "ребенок мечты" и очень коротко рассказала о ней в интервью. Наоми Кэмпбелл с 9-месячной крохой также снялась для обложки British Vogue. Она рассказала, что ребенок не усыновлен, но к деталям не прибегала.