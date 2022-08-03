Британська супермодель Наомі Кемпбелл рідко розповідає та показує свою маленьку доньку. Та днями в мережі з'явилося фото знаменитості з дівчинкою.

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У мережі з'явилось рідкісне фото Кемпбелл з донькою

Фото Наомі Кемпбелл з донькою опублікував редактор британського видання Vogue. Він поділився кадром, вітаючи з днем ​​народження головного креативного директора Burberry Ріккардо Тиші.

Однак світлина має більшу історію – у лютому цього року 50-річний редактор Vogue Едвард Еннінфул зіграв весілля з Алеком Максвеллом. Урочистості відбулися в Лонгліт-хаус у Вілтширі, у маєтку Емми Тінн, маркізи Батської.

На весілля Едвард та Алек запросили багатьох зірок, серед яких була й Наомі Кемпбелл, яка прийшла на свято з донечкою. Також там були Кейт Мосс та Вікторія Бекхем.



Рідкісне фото з Наомі Кемпбелл та донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Наомі Кемпбелл – зіркова мама