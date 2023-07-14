Если вы хотите создать особый аутфит, то попробуйте разнообразить свой гардероб благодаря интересным элементам гардероба, которые будут отличать ваш аутфит среди других.

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Fashion-пространство переполнено базовыми элементами гардероба, так что вам остается лишь дополнить некоторые классические наряды взрывчатыми единицами наряда.

Цветочный чокер

Чокер с массивным цветком – трендовый аксессуар на лето 2023. Он мгновенно ворвался в тенденции и уже завоевал любовь многих модниц.

Черно-белая майка

Самой желанной вещью в гардеробе девушек в этом сезоне стал черно-белый топ. Черно-белые топы с контрасной окантовкой вдохновленные эстетикой Chanel идеально впишутся в популярный летний тренд Old Money.

Платье-крошее

Такие платья идеально подходят на жаркое время года, поскольку у них много дыр, поэтому ваше тело будет дышать. В этом сезоне на пике популярности будут модели на любой вкус: от макси до мини.

Высокие сапоги

Летние образы с высокими сапогами на каблуке – настоящий шик. Берите приказ из инфлюэнсерки и одевайте бра с длинной джинсовой юбкой и жакетом-оверсайзом.

Яркие босоножки

Летом очень модные босоножки с тонкими ремешками. Едва заметные перепонки смотрятся на ноге очень изысканно и стильно. Выбирайте яркие варианты и получите идеальный аутфит.

Соломенная сумка

Соломенная сумка – неотъемлемый летний аксессуар. Эту универсальную сумку обожают в теплое время все мировые модницы, поэтому она станет отличным дополнением к вашим аутфитам.