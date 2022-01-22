Как разбавить обыденный образ лавандовой блузой: захватывающий образ показывает Дженнифер Лопес

Голливудская звезда Дженнифер Лопес поражает сеть захватывающими образами. 52-летняя певица в очередной раз покорила поклонников стильным видом.

Последние несколько недель Дженнифер успевает не только попадать в объективы папарацци в эффектных аутфитах, но и представать перед фанатами в инстаграме в кардинально других образах.

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Знаменитость опубликовала серию из трех фотографий, на которых позировала в будничном аутфите, особую изюминку которому придала лавандовая блуза.

Образ Дженнифер Лопес

Артистка надела темно-серые широкие брюки на высокой посадке от бренда Et Ochs. Разбавить образ и сделать более сексуальным ей помогла шелковая блуза лавандового цвета. Изделие с глубоким декольте удачно подчеркнуло пышный бюст знаменитости.

Дженнифер добавила к своему роскошному образу немало аксессуаров. Звезда надела несколько золотистых коротких цепочек с кулонами и одну длинную. Она также примеряла браслеты и перстни.

Всемирно известная певица довершила аутфит босоножками на каблуках из золотистого сатина. Волосы она зачесала в элегантный пучок, выпустив несколько прядей спереди.

На лице исполнительницы, как всегда, сиял невероятный макияж с золотистыми тенями и черными стрелками на веках, а пухлые губы подчеркнул коричневый блеск.



Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



​Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



​Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы