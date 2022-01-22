Как разбавить обыденный образ лавандовой блузой: захватывающий образ показывает Дженнифер Лопес
Источник:инстаграм Дженнифер Лопес
Голливудская звезда Дженнифер Лопес поражает сеть захватывающими образами. 52-летняя певица в очередной раз покорила поклонников стильным видом.
Последние несколько недель Дженнифер успевает не только попадать в объективы папарацци в эффектных аутфитах, но и представать перед фанатами в инстаграме в кардинально других образах.
Читайте также В голубой шубе и белых брюках: Меган Фокс приехала на озеро Комо готовиться к свадьбе
Знаменитость опубликовала серию из трех фотографий, на которых позировала в будничном аутфите, особую изюминку которому придала лавандовая блуза.
Образ Дженнифер Лопес
Артистка надела темно-серые широкие брюки на высокой посадке от бренда Et Ochs. Разбавить образ и сделать более сексуальным ей помогла шелковая блуза лавандового цвета. Изделие с глубоким декольте удачно подчеркнуло пышный бюст знаменитости.
Дженнифер добавила к своему роскошному образу немало аксессуаров. Звезда надела несколько золотистых коротких цепочек с кулонами и одну длинную. Она также примеряла браслеты и перстни.
Всемирно известная певица довершила аутфит босоножками на каблуках из золотистого сатина. Волосы она зачесала в элегантный пучок, выпустив несколько прядей спереди.
На лице исполнительницы, как всегда, сиял невероятный макияж с золотистыми тенями и черными стрелками на веках, а пухлые губы подчеркнул коричневый блеск.
Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы
Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы
Невероятный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы