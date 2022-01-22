Останні кілька тижнів Дженніфер встигає не лише потрапляти в об’єктиви папараці в ефектних аутфітах, але й поставати перед фанатами в інстаграмі в кардинально інших образах.

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Знаменитість опублікувала серію з трьох світлин, на яких позувала у буденному аутфіті, особливої родзинки якому надала лавандова блуза.

Образ Дженніфер Лопес

Артистка одягнула темно-сірі широкі штани на високій посадці від бренду Et Ochs. Розбавити образ та зробити більш сексуальним їй допомогла шовкова блуза лавандового кольору. Виріб з глибоким декольте вдало підкреслив пишний бюст знаменитості.

Дженніфер додала до свого розкішного образу чимало аксесуарів. Зірка одягнула кілька золотистих коротких ланцюжків з кулонами та один довгий. Вона також примірял браслети та перстні.

Всесвітньо відома співачка довершила аутфіт босоніжками на підборах із золотистого сатину. Волосся вона зачесала в елегантний пучок, випустивши кілька пасм спереду.

На обличчі виконавиці, як завжди, сяяв неймовірний макіяж із золотистими тінями та чорними стрілками на повіках, а пухкі губи підкреслив коричневий блиск.



Неймовірний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Неймовірний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Неймовірний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки