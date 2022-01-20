Американські знаменитості Меган Фокс зі своїм коханим Колсоном Бейкером та стилісткою Мейв Рейлі не поспішають покидати Італію. Після кількаденного перебування в Мілані, вони всі разом відправилися в місто Комо.

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Стилістка знаменитості опублікувала у своєму інстаграмі серію світлин з Меган та організаторами, тож в мережі вже подейкують, що саме на знаменитому озері Комо пройде їхнє вінчання. Заможні наречені зі всього світу приїжджають у це мальовниче місце для проведення весіль у старовинних віллах.

Судячи зі світлини, на якій сфотографовано організаторів весілля, Меган з Колсоном, ймовірно, вже обрали для себе ідеальне місце для весільної церемонії.

Образ Меган Фокс

На озері Комо буває доволі прохолодно та вітряно навіть в літній сонячний день, однак епатажна Меган Фокс дозволила собі помилуватися підніжжям Альп у молочному бра. На низ вона приміряла білі широкі штани, а для зручності одягнула кросівки.

Зірка "Трансформерів" довершила look блакитною леопардовою шубою довжини максі, яку поєднала з панамою. Свій зірковий аутфіт Меган довершила жовтою сумкою.



Меган Фокс на озері Комо / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Меган Фокс на озері Комо / Фото з інстаграму Мейв Рейлі