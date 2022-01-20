Американские знаменитости Меган Фокс со своим любимым Колсоном Бейкером и стилисткой Мейв Рейли не спешат покидать Италию. После многодневного пребывания в Милане, они все вместе отправились в город Комо.

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Стилист знаменитости опубликовала в своем инстаграме серию фотографий с Меган и организаторами, поэтому в сети уже поговаривают, что именно на знаменитом озере Комо пройдет их венчание. Богатые молодожены со всего мира приезжают в это живописное место для проведения свадеб в старинных виллах.

Судя по фотографии, на которой запечатлены организаторы свадьбы, Меган с Колсоном, вероятно, уже выбрали для себя идеальное место для свадебной церемонии.

Образ Меган Фокс

На озере Комо бывает довольно прохладно и ветрено даже в летний солнечный день, однако эпатажная Меган Фокс позволила себе полюбоваться подножием Альп в молочном бра. Она примерила белые широкие брюки, а для удобства надела кроссовки.

Звезда "Трансформеров" довершила look голубой леопардовой шубой длины макси, которую соединила с панамой. Свой звездный аутфит Меган довершила желтой сумкой.



Меган Фокс на озере Комо / Фото из инстаграма Мейв Рейли



Меган Фокс на озере Комо / Фото из инстаграма Мейв Рейли