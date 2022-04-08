Рашисты уничтожили производство Dodo Socks в Рубежном: вещи разграблены, помещение сожжено

Основатели популярного бренда носков Dodo Socks – Марта Турецкая и Андрей Плясун рассказали, что российские кафиры уничтожили их производство в Рубежном.

Dodo Socks основали в 2015 году во Львове. Бренд специализируется на цветных носках с принтами. Также Dodo Socks создает хлопчатобумажное белье. Цикл производства осуществлялся в Рубежном Луганщине. С приходом "русского мера" производства больше нет.

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В своем инстаграмм-сообщении бренд решил рассказать клиентам, что произошло с "Рубежанской чулочной мануфактурой". Из-за печальных новостей, которые бурлили вокруг, Dodo Socks не перетягивал внимание на свою беду, впрочем все же решили, что пора рассказать об уничтоженном производстве.

"22 марта наше производство в Рубежном было уничтожено российскими оккупантами. Вся продукция разграблена, помещение цеха и оборудования сожжено. Разрушено более 20 лет труда людей, искренне любивших и занимавшихся своим делом. Мы начали вязать наши носки в Рубежном в 2017 году. А уже через год сотрудничества лично посетили производство и познакомились с командой. Мы были поражены патриотизмом, открытостью и гостеприимством людей", – рассказывают в сообщении бренда.

Из-за вражеских кафиров, которые все мародерят и уничтожают что-либо на своем пути, производства в Рубежном больше нет.

"Производства в Рубежном больше нет, но остались люди. Люди, которые хотят вернуть утраченное и делать это с особым пылом и настойчивостью, превращая ярость в действие. Мы победим, восстановимся и станем сильнее. Все будет Украина! Слава героям! Слава ВСУ!", – заявил бренд в сообщении.

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С первых дней войны бренд Dodo Socks создал коллекцию носков "К победе!" с популярными фразами войны. Все средства от продаж они перечисляли в фонд "Вернись живым". Всего за месяц удалось собрать более 2 миллионов гривен.

Популярный бренд носков поддерживал украинскую армию еще до полномасштабного вторжения кафиров в Украину. Всего за 2 дня 13 и 14 февраля бренд собрал для наших защитников более 600 тысяч гривен.