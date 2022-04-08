Dodo Socks заснували 2015 року у Львові. Бренд спеціалізується на кольорових шкарпетках із принтами. Також Dodo Socks створює бавовняну білизну. Цикл виробництва здійснювався у Рубіжному, що на Луганщині. З приходом "руского міра" виробництва більше немає.

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У своєму інстаграм-дописі бренд вирішив розповісти клієнтам, що відбулося з "Рубіжанською панчішною мануфактурою". Через сумні новини, які вирували довкола, Dodo Socks не перетягував увагу на свою біду, втім все ж таки вирішили, що час розповісти про знищене виробництво.

"22 березня наше виробництво в Рубіжному було знищене російськими окупантами. Всю продукцію розграбовано, приміщення цеху та обладнання спалено. Зруйновано більше 20 років праці людей, які щиро любили і переймалися своєю справою. Ми почали в'язати наші шкарпетки в Рубіжному у 2017 році. А вже за рік співпраці особисто відвідали виробництво та познайомились з командою. Ми були вражені патріотизмом, відкритістю та гостинністю людей", – розповідають у дописі бренду.

Через ворожих окупантів, які все мародерять та знищують будь-що на своєму шляху, виробництва у Рубіжному більше немає.

"Виробництва в Рубіжному більше немає, але залишились люди. Люди, які хочуть повернути втрачене і робитимуть це з особливим запалом та наполегливістю, перетворюючи лють в дію. Ми переможемо, відновимось і станемо сильнішими. Все буде Україна! Слава героям! Слава ЗСУ!", – заявив бренд у дописі.

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З перших днів війни бренд Dodo Socks створив колекцію шкарпеток "До перемоги!" з популярними фразами війни. Всі кошти від продажу вони перераховували в фонд "Повернись живим". Загалом за місяць вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.

Популярний бренд шкарпеток підтримував українську армію ще до повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Всього за 2 дні 13 та 14 лютого бренд зібрав для наших захисників понад 600 тисяч гривень.