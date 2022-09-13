Кроссовки, балетки или туфли: что говорит о вас ваша любимая обувь

По словам психологов, наша обувь красноречиво говорит о ваших привычках, характере и образе жизни. За наиболее часто носимой обувью можно определить некоторые черты ее личности.

На выбор нашей обуви часто влияет образ, который мы выбрали – классический, кэжуальный, романтический или спортивный. И несмотря на это, мы выбираем обувь под настроение. И именно таким моделям, в которых нам комфортно, удобно мы предпочитаем чаще всего.

Читайте также 3 самых любимых элемента гардероба Елизаветы II, с которыми она была неразлучна

Кеды, кроссовки

Женщины, выбирающие спортивный стиль – уверены в себе, открыты, чаще независимы, но бескомпромиссны. Они общительны, активны и темпераментны, у них много друзей. Ставя перед собой цели, они уверенно числятся вперед. Для них важнее "быть", а не "сдаваться".



Психология обуви женщин / Фото из Pinterest

Балетки

Женщины, выбирающие балетки – дружелюбные, внимательные и отзывчивые. Они любят детей и животных. Умеют создать уют и гармонию. Они креативны, изобретательны и непостоянны. Недочитанные книги, незаконченные курсы – это о них. Зато с ними не соскучишься, у мужчин они умеют вызывать желание их защищать.



Психология обуви женщин / Фото из Pinterest

Туфли на высоком каблуке, шпилька

Если женщина выбирает такую обувь, она подсознательно хочет нравиться и привлекать внимание всех. Она уверена, женственна и целенаправленна, требовательна к себе и другим. Такая женщина отличается тактичностью и осмотрительностью. Ее девиз: "Из всего возможного нужно выбирать только самое лучшее".



Психология обуви женщин / Фото из Pinterest

Туфли на невысоком каблуке

Такой выбор сделает деловая женщина – отличный исполнитель и организатор, которой присущи настойчивость, стабильность, устойчивые взгляды на жизнь. Она практична и немного амбициозна. Любит поучать других, но не любит, когда учат ее.



Психология обуви женщин / Фото с Instagram

Мюли

Эти женщины во всем любят порядок и контроль. Они трудолюбивы и пунктуальны. Сентиментальность не для них, но когда есть настроение, могут и пофлиртовать. Всегда готовы брать на себя чужую ответственность.



Психология обуви женщин / Фото из Pinterest

Ботинки

Обувь с круглыми или квадратными каблуками выдают честолюбие и уверенность в себе их хозяек. Они замкнуты, эгоцентричны и щепетильны, всегда достигают своего.



Психология обуви женщин / Фото из Pinterest