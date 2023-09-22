Эти принты не теряют своей популярности из года в год, пишет 24 Канал. Наряды с этими принтами могут быть отличными акцентами в ваших образах, так что внимательнее к ним присмотритесь.

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Клетчатый принт

Ретропринт ведет свое начало еще в 1930-х годах. Несколько лет назад клетчатый принт совершил свое стремительное возвращение и до сих пор не угасает с модных радаров. Выбирайте на осень клетчатые жакеты, твидовые жакеты в клетку, блузы и лонгсливы.

Полосатый принт

Вещи в полоску идеальны в своей функциональности. Они не только отлично вписываются в офисный дресс-код, но и подходят для расслабленных образов на каждый день. В моде остаются полосатые свитера, поэтому можете приобрести для себя изделие в полосатый принт.

Принт Polka dot

Принт у горошек – настоящая классика женского гардероба. Делайте ставку этого сезона на мелкий горох или же, напротив, массивный. Это могут быть белые блузы с черным горошком или черные изысканные платья с горошком белого цвета.

Только помните о том, что смешивать между собой принты не стоит, поскольку вы испортите образ и сделаете его антитрендовым.