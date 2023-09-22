Ошибочно считается, что юбка-карандаш ограничивает свободу движений, впрочем, это совсем не так. Покрой юбки считается вечным и не выходящим из моды. К тому же такая юбка прекрасно демонстрирует женственность.

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Этот наряд уже давно перестал быть исключительно формальным вариантом, поэтому модницы теперь одевают юбку и для вечерних, и для дневных прогулок.

Бренд Versace выпустил на подиум Джиджи Хадид в невероятно элегантной комбинации. Модель дефилировала в черной юбке и черном приталенном блейзере, а ее образ дополняли кожаные перчатки и обувь на каблуке.



Юбка-карандаш – тренд осени / Фото Vogue

Saint Laurent разбавили черный аутфит из жакета и юбки белой блузой и завершили look черными колготками и классическими туфлями-лодочками.



Юбка-карандаш – тренд осени / Фото Vogue

Prada сделали ставку на трендовую длину макси, красиво подчеркивающую женственность. Миучча Прада соединила юбку с бомбером, доказав, что это может излучать городские нотки.



Юбка-карандаш – тренд осени / Фото Vogue

Не забывайте и о коже, которая в этом сезоне снова популярны. Proenza Schouler стилизовали юбку-карандаш со свитером и сапогами-трубами.



Юбка-карандаш – тренд осени / Фото Vogue

А вот Chanel создал total look из винилового материала, довершив юбку жакетом и сапогами, а черный аутфит разбавили красной сумкой, цвет которой является самым популярным этой весной.



Юбка-карандаш – тренд осени / Фото Vogue