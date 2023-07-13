Этот ретропринт был известен еще в 30-х годах, пишет 24 Канал. Периодически он угасает, а затем снова становится популярным. Судя по последним выходам модниц, в 2023 году принт совершил стремительное возвращение, и теперь украшает разнообразные наряды.

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Двухцветная клетка виши получила свое название в честь французского городка Виши. Сначала этот принт был только на салфетках и скатертях, но в 1960-х годах актриса Бриджит Бордо начала популяризировать клеточку виши. Даже замуж она вышла в красно-белом платье с этим принтом.

Клеточка виши у нас ассоциируется со стилем кантри, легкими платьями, лентами на шляпах и пикниками за городом. Недавно простой образ на себе продемонстрировала Кендалл Дженнер. Она одела голубое платье в белую клетку, верхняя часть которой была сжата, нижняя – свободной. К такому аутфиту модель подобрала объемную сумку из полупрозрачного материала.

Француженка Тамара Мори выбрала для себя костюм в клетку виши, состоящую из топа и брюк. Также инфлюэнсерки примеряют на себе костюм, состоящий из топа, рубашки и юбки.

И хотя классическим считается принт виши черно-белый, модницы доказывают, что цветные наряды летом намного интереснее и стильнее. Поэтому делайте ставку на голубой, розовый, желтый цвет.



Наряды в принт виши / Фото из Pinterest



Наряды в принт виши / Фото из Pinterest



Наряды в принт виши / Фото из Pinterest



Наряды в принт виши / Фото из Pinterest



Наряды в принт виши / Фото из Pinterest