Цей ретропринт був відомий ще у 1930-х роках, пише 24 Канал. Періодично він згасає, а потім знову стає популярним. Судячи з останніх виходів модниць, у 2023 році принт здійснив стрімке повернення, і тепер прикрашає різноманітне вбрання.

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Двоколірна клітинка віші отримала свою назву в честь французького містечка Віші. Спочатку цей принт був лише на серветках і скатертинах, але в 1960-х роках акторка Бріджит Бордо почала популяризувати клітинку віші. Навіть заміж вона вийшла у червоно-білій сукні з цим принтом.

Клітинка віші у нас асоціюється зі стилем кантрі, легкими сукнями, стрічками на капелюхах та пікніками за містом. Нещодавно простий образ на собі продемонструвала Кендалл Дженнер. Вона одягнула блакитну сукню в білу клітинку верхня частина якої була зжатою, нижня – вільною. До такого аутфіту модель підібрала об’ємну сумку з напівпрозорого матеріалу.

Француженка Тамара Морі обрала для себе костюм в клітинку віші, що складається з топу та штанів. Також інфлюенсерки приміряють на собі костюм, що складається з топу, сорочки та спідниці.

І хоч класичним вважається принт віші чорно-білий, модниці доводять, що кольорове вбрання влітку є набагато цікавішим та стильнішим. Саме тому робіть ставку на блакитний, рожевий, жовтий колір.



Вбрання в принт віші / Фото з Pinterest



Вбрання в принт віші / Фото з Pinterest



Вбрання в принт віші / Фото з Pinterest



Вбрання в принт віші / Фото з Pinterest



Вбрання в принт віші / Фото з Pinterest