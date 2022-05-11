Представитель Израиля на Евровидении Майкл Бен Давид выступил против модели Беллы Хадид

Израильский исполнитель Майкл Бен Давид, представляющий свою страну во втором полуфинале Евровидения, резко высказался по поводу модели Беллы Хадид.

Несколько дней назад австрийский бренд Swarovski представил новую коллекцию, лицом которой стала Белла Хадид.

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Супермодель с палестинскими корнями возмутила израильтян, ведь она известна своими антиизраильскими взглядами. В своих социальных сетях девушка всегда защищает палестинский народ, так что импортер бренда в Израиле столкнулся с волной критики.

Участник конкурса "Евровидение-2022" от Израиля Майкл Бен Давид должен был представлять на сцене в Турине песню в украшении от Swarovski. Однако от ювелирного изделия исполнитель отказался, а все из-за рекламной кампании с пропалестинской моделью.

Свое украшение на костюме Майкл Бен Давид попросил заменить другим аксессуаром израильского бренда.

Известно, что новую брошь-шпильку для представителя Евровидения разработала ювелирная компания Danon, производящая свою продукцию на фабрике в Тель-Авиве. Новая брошь покрыта чистым серебром и украшена 12 кристаллами по количеству Израилевых колен, а изумрудно-зеленый цвет вдохновлен оттенками природы в стране.

"Я представляю свою страну в сложный период и хочу почувствовать национальную гордость, показать всей Европе, что мы здесь не только для того, чтобы просто участвовать, но и сиять", – отметил Майкл Бен Давид.

Почему Израиль против Беллы Хадид

Белла Хадид часто в своем многомиллионном инстаграмме обвиняет Израиль в военных преступлениях, подстрекая своих последователей против еврейского государства.

Белла Хадид Хадид является противницей еврейского государства, осуждая солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Недавно она раскритиковала операции ЦАХАЛа и полиции против многочисленных мусульманских мятежников на Храмовой горе.

Что известно о Майкле Бене Давиде

Израильский участник на Евровидении будет представлять свою страну в четверг, 12 мая, впрочем, он горячо поддерживает Украину. Певец отметил, что в этом году в Евровидении должна победить Украина, но не только на сцене, но и на поле боя.

Эффектного 25-летнего исполнителя избрали представлять Израиль после победы в 4-м сезоне The X Factor Israel с песней "IM".