Не кольцо и не парик: как правильно называть вещи на украинском языке
Источник:инстаграмм Яны Платоновой
Достаточно часто в нашем разговорном употреблении мы применяем слова, которые неправильны и звучат на украинском языке совсем по-другому. Стилистка Яна Платонова опубликовала в своем инстаграмме подборку правильных слов, касающихся моды и стиля.
Стилистка Яна Платонова возобновила свою рубрику, в которой учит подписчиков "стильной" украинизации, поскольку в современном украинском языке есть много заимствований из русского.
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Все это произошло из-за соседства с русскими и из-за длительного доминирования Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.
По тегу #простиль_ua можно найти много примеров неправильного употребления нами украинских слов. В этот раз стилистка решила восстановить рубрику и привела несколько примеров слов, которые мы употребляем с ошибками.
Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.
Она привела несколько метких словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.
Как не надо говорить – как нужно
Полупальто – півпальто;
Зйомний – знімний;
Скули – вилиці;
Кольцо – каблучка, перстень;
Слої одягу – шари одягу;
Парик – перука;
Пробор – проділ;
Загар – засмага.
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram
Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram