Повязка на голову – хит зимы 2022: как ее носят fashion-блоггеры

В конце года модницы вспомнили о популярном аксессуаре 2000-х – повязке на голову. И хоть это изделие больше подходит для теплых дней, популярность на такую повязку fashion-блоггеры задали именно в первый месяц зимы.

Ранее повязки на голову ассоциировались исключительно со спортом, пишет 24 канал. Впрочем, сейчас в моде лосины, которые также относятся к спортивному стилю, а вместе с ними в тренды перешел модный аксессуар – повязка на голову.

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Fashion-блоггеры выбирают обычные трикотажные повязки или теплые, шерстяные. В большинстве своем модницы выбирают аксессуар черного цвета.

Очень стильно повязки смотрятся с объемными пуховиками, дубленками и шубами. Wow-эффекту такому аутфиту добавляют темные солнцезащитные очки.

Вы можете подобрать повязку в тон к вашей одежде, впрочем, это не обязательно. Чаще всего модницы носят повязку с распущенными волосами, однако этот аксессуар стильно смотрится с прическами тоже. Для красивого образа подойдут высокие хвосты или пучки внизу.



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram



Повязка на голову – модный аксессуар 2022 / Фото с Instagram